Талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин в рамках законов шариата

Представитель талибов заявил, что женщины смогут работать и ходить в школы в Афганистане

Права афганских женщин будут соблюдаться согласно законам шариата. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид. Его слова передает Sky News на своей странице в Twitter.

Материалы по теме «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире? Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов

По словам пресс-секретаря талибов, женщины смогут работать и ходить в школы. Он добавил, что афганцы многое принесли в жертву ради установления власти мусульман и теперь заслуживают жить по принципам ислама. Муджахед отметил, что граждане других стран живут в рамках установленных законов, поэтому и «афганцы имеют право жить по своим законам».

В заключение представитель «Талибана» заверил, что движение после прихода будет развивать экономику Афганистана. «Мы хотим, чтобы мир доверял нам, чтобы мы могли работать на благо афганцев», — заявил Муджахед.

17 августа талибы разрешили женщинам работать на телевидении. До этого боевики не позволяли работницам местных каналов выходить в эфир. Одна из ведущих провела интервью с с членом медиакоманды талибов Мавлави Абдулхаком Хемадом, обсудив с ним ситуацию в Кабуле и обыски в домах афганцев.