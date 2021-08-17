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Талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин в рамках законов шариата

Представитель талибов заявил, что женщины смогут работать и ходить в школы в Афганистане
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Фото: Rahmat Gul / AP

Права афганских женщин будут соблюдаться согласно законам шариата. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид. Его слова передает Sky News на своей странице в Twitter.

По словам пресс-секретаря талибов, женщины смогут работать и ходить в школы. Он добавил, что афганцы многое принесли в жертву ради установления власти мусульман и теперь заслуживают жить по принципам ислама. Муджахед отметил, что граждане других стран живут в рамках установленных законов, поэтому и «афганцы имеют право жить по своим законам».

В заключение представитель «Талибана» заверил, что движение после прихода будет развивать экономику Афганистана. «Мы хотим, чтобы мир доверял нам, чтобы мы могли работать на благо афганцев», — заявил Муджахед.

17 августа талибы разрешили женщинам работать на телевидении. До этого боевики не позволяли работницам местных каналов выходить в эфир. Одна из ведущих провела интервью с с членом медиакоманды талибов Мавлави Абдулхаком Хемадом, обсудив с ним ситуацию в Кабуле и обыски в домах афганцев.

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