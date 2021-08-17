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Талибы пригласили женщин в правительство

Боевики «Талибана» предложили женщинам участвовать в управлении Афганистаном
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Фото: Omar Sobhani / Reuters

После захвата контроля над Афганистаном боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) предложили женской части населения участвовать в управлении страной. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителей движения.

В частности, талибы пригласили женщин в будущее правительство. Боевики отметили, что не хотят, чтобы женщины в Афганистане находились в позиции жертв.

Ранее стало известно, что талибы оставили афганским женщинам возможность работать в сфере СМИ. Так, им разрешили вести программы на телевидении. Представитель крупного местного телеканала Tolo News рассказал, что ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов Мавлави Абдулхаком Хемадом о текущей ситуации в Кабуле.

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