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В Кабуле начали закрашивать женские портреты на окнах салонов красоты

Владельцы салонов красоты Кабула начали закрашивать женские портреты
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Владельцы нескольких салонов красоты в Кабуле закрашивают женские портреты на окнах заведений. Об этом сообщает агентство Pajhwok в своем аккаунте в Twitter.

Видео, опубликованное на странице новостного агентства, демонстрирует, как один из владельцев закрашивает рисунок с женским лицом. В руках он держит баллончик с черной краской. Также Pajhwok показал кадры голых стен другого салона, с которых сорвали плакаты с изображениями женщин.

Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид рассказал, что под властью боевиков права афганских женщин будут обеспечены по законам шариата. Он отметил, что женщины смогут работать и учиться в школах. По его словам, жители Афганистана многое принесли в жертву, чтобы установить власть ислама в стране, поэтому имеют право жить по религиозным принципам.

17 августа «Талибан» пригласил женщин участвовать в управлении страной и в работе правительства, так как движение не желает, чтобы афганские женщины находились в позиции жертв. Также руководитель новостей местного телеканала Tolo News заявил, что талибы позволили женской части населения Афганистана работать на телевидении. В тот же день CNN сообщил, что талибы убили многодетную мать, так как она отказалась приготовить им еду из-за отсутствия средств.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над афганской территорией. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну, по некоторым сообщениям, с крупной суммой денег. Управление государством взял на себя временный совет, который должен будет передать власть талибам.

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