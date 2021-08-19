Захарова рассказала о находящихся на консульском учете в Афганистане россиянах

На консульском учете посольства России в Афганистане находится порядка 100 российских граждан. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат уточнила, что в основном это этнические афганцы. «Они в разное время учились в России или Советском Союзе, обзаводились семьями, получали гражданство, возвращались на свою историческую родину», — добавила Захарова. Она заверила, что консульская служба посольства России работает с ними, как и с другими обращениями граждан РФ.

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Большинство обращений, по словам Захаровой, содержат просьбы «оказать содействие в вывозе на территорию России». Она пообещала, что все обращения будут рассмотрены внимательным образом. По ее словам, Россия организует чартерные рейсы для всех своих граждан, желающих покинуть Афганистан.

Захарова отметила, что боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обещали не препятствовать вывозу людей с территории республики. Также она дала комментарий по событиям в аэропорту Кабула, когда в попытках улететь из Афганистана люди цеплялись за шасси самолетов и гибли, падая с большой высоты.

По ее словам, у МИД нет информации о том, что граждане России пострадали в этих событиях. Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило, что российские граждане, желающие покинуть Афганистан, должны сообщить об этом до 22 августа. В ведомстве уточнили, что людям необходимо написать обращение на электронную почту дипмиссии.

16 августа тысячи афганцев, многие из которых помогали США и НАТО в войне против талибов, устремились в аэропорт Кабула. Сотни человек выбежали на взлетно-посадочную полосу, мешая взлететь самолетам и прорываясь в оставшиеся рейсы. По последней информации, в давке и из-за стрельбы талибов и военных США погибло 12 человек.

