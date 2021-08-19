Россия предоставит услуги своей авиации для вывоза людей из Афганистана

Москва готова вывезти не только российских граждан из Афганистана, но и граждан других стран: она готова предоставить услуги российской авиации для этих целей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Кроме того, российские власти организуют чартерные рейсы из страны для всех граждан России, желающих уехать из республики.

По ее словам, на консульском учете стоят 100 граждан РФ — как правило, этнических афганцев. Захарова отметила, что большинство обращений в диппредставительство связаны с просьбой организовать рейсы на территорию России. Представители террористического движения «Талибан» (запрещенная в России организация) пообещали, что не будут препятствовать вывозу людей из республики.

Захарова также прокомментировала трагические события в аэропорту афганской столицы, в результате которых погибли несколько человек. Речь идет о массовых попытках улететь из страны, ради чего некоторые люди привязывали себя к шасси — а потом разбивались. «У нас нет сведений о том, что в результате известных событий в кабульском аэропорту пострадал кто-либо из граждан нашей страны», — добавила представитель МИД.

Сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны после того, как талибы захватили столицу Афганистана. На видеозаписях с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.