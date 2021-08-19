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В Британии заявили о новом витке Большой игры после ухода США из Афганистана

The Times: вывод войск США из Афганистана привел к возобновлению борьбы за влияние
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Фото: Reuters

Уход США из Афганистана спровоцировал новый виток Большой игры, которую мировые державы ведут за влияние в регионе. Об этом заявило британское издание The Times.

Как отмечает газета, вывод американских войск из Афганистана уже привел к формированию «вакуума власти» в стране. На этом фоне политические соперники Вашингтона на международной арене — Россия и Китай — уже начали принимать меры, которые, как они надеются, помогут им сформировать новый, постамериканский мир. Кроме того, определенные шаги пришлось сделать и соседствующим с Афганистаном странам, таким как Таджикистан и Узбекистан, которые «пришли в ужас» из-за сложившейся после ухода американцев ситуации.

Лидеры среднеазиатских государств опасаются, что Афганистан при власти террористического движения «Талибан» (запрещено в России) превратится в своеобразный тематический парк для боевиков и станет плацдармом для радикальных исламистских группировок, которые начнут распространять свое влияние на соседние страны. На этом фоне, пишет The Times, Россия уже предложила себя в качестве заградительного щита для своих южных соседей и провела целую серию военных учений совместно с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. Это способствовало усилению ее политического влияния в регионе, которое Москва может использовать для того, чтобы усилить свои военные базы на территории данных государств и не допустить появления на них американцев.

Так, еще в ходе июньского саммита президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, предположительно, обсуждали идею аренды Вашингтоном части российских военных баз в Средней Азии для возможности запускать разведывательные беспилотники над Афганистаном. Однако теперь «очевидно, о том, чтобы Соединенные Штаты наносили какие-либо удары с базы, которой управляют россияне, не может быть и речи», пишет издание.

По мнению The Times, Россия не даст США снова укрепить свое влияние в регионе после вывода войск, что, по сути, сделает ее «главным бенефициаром ухода Соединенных Штатов из Кабула». Однако, считает издание, Москве придется побороться за позиции в Средней Азии с Пекином, который также попытается получить максимальную выгоду из ситуации. «Инициатива Пекина "Один пояс, один путь" обеспечивает его привилегиями в отношениях с Пакистаном, и, если Китай готов пойти на риски, у него появятся шансы и на весомые приобретения», — пишет газета. При этом, отмечается в статье, Китаю также придется озаботиться вопросом усиления исламистских настроений в Афганистане из-за внутренних проблем с уйгурами-мусульманами.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

Термин «Большая игра» был введен в 1840 году для обозначения геополитического противостояния России и Великобритании в Центральной Азии в в XIX — начале XX веков. Позже к борьбе за влияние в регионе присоединились и другие страны, в частности США и Иран, в XXI веке это соперничество начали называть «новой Большой игрой».

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