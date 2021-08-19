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В Германии заявили об ответственности США за ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Баварии заявил об ответственности США за ситуацию в Афганистане
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Фото: Christian Mang / Globallookpress.com

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти Соединенных Штатов ответственны за нынешнюю ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Германия окажет помощь, но не в одиночестве. Поэтому важнейшее значение для нас имеет международное сотрудничество. Это сотрудничество должно быть организовано прежде всего американцами», —заявил Зедер. Дипломат пояснил, что ответственность США обусловлена их решением покинуть Афганистан.

Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило мандат на проведение эвакуации граждан ФРГ, а также афганцев, чья жизнь оказалась в опасности. С этой целью в Афганистан предполагается направить 600 немецких военнослужащих.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, после захвата практически всей территории страны боевиками террористической группировки «Талибан» (запрещена в России). Успех наступления боевиков был обусловлен выводом американских войск из страны, который состоялся летом 2021 года.

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