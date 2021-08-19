В Германии заявили об ответственности США за ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Баварии заявил об ответственности США за ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти Соединенных Штатов ответственны за нынешнюю ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Германия окажет помощь, но не в одиночестве. Поэтому важнейшее значение для нас имеет международное сотрудничество. Это сотрудничество должно быть организовано прежде всего американцами», —заявил Зедер. Дипломат пояснил, что ответственность США обусловлена их решением покинуть Афганистан.

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Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило мандат на проведение эвакуации граждан ФРГ, а также афганцев, чья жизнь оказалась в опасности. С этой целью в Афганистан предполагается направить 600 немецких военнослужащих.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, после захвата практически всей территории страны боевиками террористической группировки «Талибан» (запрещена в России). Успех наступления боевиков был обусловлен выводом американских войск из страны, который состоялся летом 2021 года.

