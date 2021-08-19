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В МИД прокомментировали тревогу ЕС по поводу роста влияния России в Афганистане

Замглавы МИД отреагировал на обеспокоенность ЕС из-за влияния России в Афганистане
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал обеспокоенность представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по поводу роста влияния России и Китая в Афганистане. Об этом сообщает Интерфакс.

«Это еще одна демонстрация "реализма" в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод западных войск из страны — прим. Ленты.ру), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — заявил Грушко в беседе с журналистами.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю, воспользовавшись ситуацией, нарастить свое влияние в стране.

«Пусть попробуют не дать. Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана "Талибан" (запрещенная в России организация ) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», — ответил российский дипломат. Также он подчеркнул, что подобные заявления высоких представителей запада в очередной раз демонстрирует, что на самом деле до судьбы простых афганцев им нет никакого дела.

Обстановка вокруг Афганистана резко обострилась 15 августа, когда террористическая группировка «Талибан» в результате успешных военных действий смогла полностью захватить власть в стране.

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