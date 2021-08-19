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В Совфеде сравнили сбежавшего президента Афганистана с Януковичем

Сенатор Джабаров сравнил президента Афганистана Гани с экс-лидером Украины Януковичем
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Фото: Reuters

Политическая карьера сбежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани подошла к концу, поскольку народ страны никогда не простит ему этого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Он также сравнил Гани с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, сообщает РИА Новости в четверг, 19 августа.

«Он тоже в свое время мог приехать в Харьков, встать во главе сопротивления режиму, пришедшему на Украине к власти в результате переворота. Но он покинул страну, и на этом его карьера закончилась. То же самое сейчас произошло с Гани», — отметил сенатор.

Он уверен, что слова Гани о желании избежать кровопролития стали лишь отражением его стремления «приукрасить» свое поспешное бегство из страны с деньгами, на которые он планирует спокойно и безбедно жить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Американцы за долгие годы выпестовали этот режим, а в результате Гани обворовал эту страну и сбежал оттуда», — констатировал сенатор.

Гани уехал из Афганистана 15 августа, когда талибы (движение запрещено в России) вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны. После его бегства появились сообщения о том, что лидер пытался забрать с собой крупную сумму денег. Афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар оценил ее в 169 миллионов долларов.

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