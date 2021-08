Администрацию Байдена обвинили в затягивании эвакуации афганских союзников США

Администрация американского президента Джо Байдена месяцами затягивала процесс выдачи виз работавшим на США в Афганистане специалистам и их эвакуацию из страны. В этом чиновников обвинило The Washington Post.

Как отмечает издание, на данный момент из Афганистана уже эвакуировали часть местных специалистов, которые работали на американских военных и дипломатов на протяжении почти 20 лет присутствия США, однако еще тысячи по-прежнему остаются в стране. Согласно заявлениям американских властей, в том числе и самого Байдена, помощь афганским союзникам США и их вывоз из страны являются одним из приоритетов для Вашингтона. Однако, как отметили опрошенные The Washington Post эксперты, в действительности нынешняя администрация на протяжении многих месяцев не проявляла никакой активности в решении данного вопроса.

Чтобы въехать в США, гражданам Афганистана необходима специальная иммиграционная виза. При этом за несколько месяцев до и после того, как Байден подтвердил намерение вывести американские войска из Афганистана, процесс выдачи этих виз происходил крайне медленно. Так, с 1 января по 31 марта Государственный департамент утвердил выдачу всего 137 виз. Подобную низкую скорость обработки документов в Белом доме связывали с бюрократией и ограничениями, действующими из-за пандемии коронавируса.

По данным издания, темпы выдачи виз гражданам Афганистана ускорились только к лету, после месяцев практически безрезультатных переговоров представителей различных некоммерческих организаций, помогающих беженцам, с чиновниками из администрации Байдена. По словам председателя НКО No One Left Behind Джеймса Миервальдиса, правозащитники предупреждали чиновников о том, что ситуация в Афганистане может ухудшиться очень быстро, и просили разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств, при которых потребовалось бы оперативно эвакуировать афганцев из страны. «Все, о чем мы просили, это план... Но тогда они ничего не сделали», — подчеркнул собеседник газеты.

Кроме того, известно, что вскоре после заявления Байдена об уходе из Афганистана в апреле законодатели от Демократической и Республиканской партий создали специальную рабочую группу, которая должна была повлиять на Белый дом и способствовать ускорению выдачи виз афганцам. Однако первая встреча представителей администрации с рабочей группой состоялась только в середине мая, а вторая — уже в начале июня.

По мнению собеседников The Washington Post, подобные промедления со стороны властей могли быть связаны с нежеланием чиновников заниматься проблемой афганских беженцев в то время, как внимание американской общественности было приковано к миграционному кризису на южной границе США. Администрация Байдена опасалась, что его оппоненты начнут спекулировать на этой теме и попытаются набрать за счет дополнительные политические очки.

Сам Байден в свою очередь отмечал, что отказ от более ранней эвакуации афганских граждан был связан с просьбой правительства Афганистана. Власти страны якобы опасались, что массовый исход беженцев может спровоцировать кризис доверия к местному правительству.

Ранее сообщалось, что Байден назвал неизбежным хаос, который возник при выводе американских войск из Афганистана. По его словам, вероятность такого развития событий учитывалась при принятии решения об уходе американцев из страны.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Все коммерческие рейсы из Кабула были отменены. После этого сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны, многие выбежали на взлетно-посадочную полосу.