Мир
 
Последние новости
Найдено тело пропавшей российской школьницы
Представитель «Талибана» случайно дал интервью израильскому каналу
Планирующих взять ипотеку россиян призвали следить за здоровьем
Установлена эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против «дельта»-штамма
Звезды «Игры престолов» рассказали о съемках самых неприятных сцен сериала
Грозившая убить внучку-инвалида россиянка избила ее и попала на видео
Смартфон Samsung за 170 тысяч рублей оказался неремонтопригодным
Русскоговорящая афганка попросила у России убежища
Россияне узнали себя на фото Москвы 50-х 
Новости партнеров
Прослушать новость

Многомиллионные траты США на Афганистан подсчитали

Жозеп Боррель: США тратили на Афганистан 300 миллионов долларов каждый день
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mark Wilson / Reuters

Поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат: США тратили на это около 300 миллионов долларов в день в течение последних 20 лет. Эти деньги подсчитал на выступлении в Европарламенте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов в день каждый день за последние 20 лет», — заявил Боррель на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить