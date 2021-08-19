Китай предупредил о риске гражданской войны в Афганистане

Глава МИД Китая Ван И предупредил, что в Афганистане может вспыхнуть гражданская война

Глава МИД Китая Ван И заявил о риске гражданской войны в Афганистане. Об этом он рассказал в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости.

Материалы по теме «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире? Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов

По его словам, в Афганистане на данный момент накопилось множество противоречий, а с выводом американских войск к ним добавились новые проблемы. Риск вспыхивания гражданской войны в стране все еще есть, подчеркнул министр.

Ван И также отметил, что после вывода иностранных войск с территории Афганистана граждане могут взять судьбу государства в свои руки. В настоящее время основным пунктом является поиск пути восстановления страны, который бы соответствовал национальным особенностям Афганистана и тенденциям времени.

Помимо этого, глава китайского ведомства добавил, что «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) следует полностью отмежеваться от всех террористических группировок и принять меры по борьбе ними, включая «Исламское движение Восточного Туркестана».

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что Китай обещает помочь Афганистану после того, как «Талибан» стабилизирует ситуацию в стране. По словам дипломата, новые отношения с Афганистаном будут установлены после формирования «толерантного и открытого правительства, которое в достаточной мере представляет интересы своей страны». Он подчеркнул, что правительство Китая продолжит содействовать усилиям по восстановлению мира в государстве.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения «Талибан» заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.