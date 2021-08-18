Китай поможет «Талибану» после формирования «толерантного» правительства

Китай обещает помочь Афганистану после того, как «Талибан» (движение запрещено в России) стабилизирует ситуацию в стране. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

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По словам дипломата, новые отношения с Афганистаном будут установлены после формирования «толерантного и открытого правительства, которое в достаточной мере представляет интересы своей страны». Он подчеркнул, что правительство Китая продолжит содействовать усилиям по восстановлению мира в государстве.

Лицзянь отметил, что КНР поможет стимулировать социально-экономическое развитие Афганистана.

Ранее аналитики заявили, что Китай будет поддерживать «Талибан» из-за редкоземельных металлов Афганистана. Стоимость афганских запасов редкоземельных металлов в 2020 году составила от одного до трех триллионов долларов. Спустя несколько часов после того, как талибы захватили Кабул, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что Пекин готов к «дружественному сотрудничеству с Афганистаном».

