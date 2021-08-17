Мир
 
Последние новости
Байден назвал выполненной миссию США в Афганистане
Индия вложит больше триллиона долларов в противостояние с Китаем
Пятно от разлива нефти под Новороссийском в Черном море практически исчезло
Гинцбург оценил идею использования Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт»
«Газпром» впервые прокомментировал заявление Германии и США по «Северному потоку 2»
Главные в мире любители электрокаров воспротивились отказу от нефти
Назван срок завершения подготовки свободной таможенной зоны на Курилах
Британия решила эвакуировать афганцев по-новому
Россию обвинили в «краже» украинского флота
Новости партнеров
Прослушать новость

В Европарламенте испугались роста влияния России и Китая в Афганистане

В Европарламенте опасаются, что Россия и КНР заполнят политический вакуум в Афганистане
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

В Европейском парламенте (ЕП) испугались роста влияния России и Китая в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.

«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», — говорится в заявлении.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине передумали провоцировать Россию после бегства США из Афганистана
В Госдепартаменте рассказали о контактах с представителями «Талибана»
В США назвали условия для поддержки новых властей Афганистана