В Европарламенте испугались роста влияния России и Китая в Афганистане

В Европарламенте опасаются, что Россия и КНР заполнят политический вакуум в Афганистане

В Европейском парламенте (ЕП) испугались роста влияния России и Китая в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.

«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», — говорится в заявлении.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

