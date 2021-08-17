Экономике Афганистана предсказали крах

Последние десятилетия Афганистан сильно зависел от природных ресурсов и финансовой помощи из-за рубежа — в 2019 году ее общая сумма составила почти четверть валового национального дохода страны. Эти факторы позволяли экономике страны медленно, но неуклонно расти, несмотря на ряд внутренних проблем. Однако с приходом новой власти государству предсказали экономический крах, сообщает BBC News.

За несколько месяцев до захвата страны «Талибаном» (в России организация запрещена и считается террористической) Всемирный банк охарактеризовал экономику Афганистана как «хрупкую и зависимую от помощи». Сейчас ее перспективы выглядят еще более ненадежными. Эксперты называют несколько причин грядущей рецессии.

Крупные мировые экономики, очевидно, перестанут поддерживать страну при новой власти. К примеру, министр иностранных дел Германии Хайке Маас заявил: «Мы не отдадим ни цента, если талибы захватят страну и введут законы шариата». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также сказал, что никакой помощи НАТО правительству Афганистана больше не будет, «так как его уже фактически не существует». Это значит, что правительству придется обратиться к внутренним ресурсам для поддержки хозяйства Афганистана.

Однако здесь они столкнутся с необходимостью вливать огромные средства в безопасность, масштабной коррупцией, неразвитым частным сектором и непроизводительностью сельского хозяйства, которые характеризуют страну на протяжении уже нескольких десятилетий. Кроме того, огромная часть экономики Афганистана нелегальна — незаконная добыча и производство опиатов и их контрабанда была важным источником доходов самого «Талибана». Все это стало причиной очень слабого потока инвестиций со стороны иностранного бизнеса.

Единственное, что могло бы стимулировать экономический рост государства в таком положении — эксплуатация обширных минеральных ресурсов. При более высоком уровне безопасности и меньших показателях коррупции они были бы привлекательными для международного бизнеса. В Афганистане в значительных количествах можно добывать медь, кобальт, уголь, железную руду, а также нефть, газ и драгоценные камни. Особого внимания заслуживает литий — металл, который используется в аккумуляторах для мобильных устройств и электромобилей. Его добыча обещает быть очень прибыльной, поскольку автомобильная промышленность переходит на безуглеродные виды транспорта.

Однако Афганистан под властью талибов вряд ли привлечет большой объем инвестиций в обозримом будущем. Можно ожидать, что в них будет заинтересован Китай. Его политические связи с организацией, захватившей власть, гораздо крепче. Немалую роль играет и общая граница двух государств.

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Но любое китайское учреждение — правительственное или коммерческое — нуждается в гарантиях успеха. Предприятие не станет брать на себя обязательства, если не удостоверится в хорошем урегулировании проблем безопасностью и коррупцией. Только это позволит ему начать масштабную добычу промышленного сырья на территории Афганистана. Китай и любых других потенциальных инвесторов прежде всего интересует, создаст ли «Талибан» более благоприятную среду для бизнеса, чем предыдущее правительство.

Еще один фактор, который может повлиять на экономику, — это занятость женского населения. За последнее десятилетие процент работающих женщин старше 15 лет резко вырос и в 2019 году достиг 22 процентов. При «Талибане» этот показатель, скорее всего, значительно уменьшится, ухудшив и экономические перспективы страны, пишет «Би-би-си».

Само афганское население вовсе не рассчитывает на финансовую стабильность. Толпы людей бросились выводить свои деньги из банков после захвата власти. Худшие времена переживает также национальная валюта. Курс афгани обвалился до рекордного минимума и 17 августа составил 83,5013 за доллар. Валюта продолжает обесцениваться уже четыре дня подряд. Перед тем, как покинуть Афганистан после госпереворота, глава афганского центробанка Аджмал Ахмади заявил, что поставок долларов в страну больше не будет.