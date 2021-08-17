Национальная валюта Афганистана обесценилась

На фоне госпереворота в Афганистане национальная валюта страны обесценилась и обрушилась до рекордного минимума. Как сообщает Bloomberg, курс афгани упал во вторник на 1,7 процента, до 83,5013 за доллар, причем стоимость валюты продолжает снижаться уже четвертый день подряд.

Поводом стала политическая нестабильность. Кроме того, глава афганского ЦБ Аджмал Ахмади покинул страну после того как «Талибан» (организация запрещена в России) захватил столицу. Еще Ахмади предупреждал, что поставок долларов в страну больше не будет.

На фоне геополитических проблем обрушился и рынок США. В ходе торгов в понедельник, 16 августа, индекс S&P 500 упал на 0,31 процента. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,17 процента, а индекс Nasdaq упал на 0,8 процента, после чего поднялся на 0,52 процента. Индекс акций малых компаний Russell 2000 снизился на 0,46 процента.

Ранее в августе боевики без боя взяли Кабул и сообщили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и улетел из страны. В настоящее время управление государством осуществляет временный совет, который должен передать власть талибам.

Позднее представители террористической организации объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников. Кроме того, талибы призвали чиновников к возобновлению работы в госучреждениях. Как говорил представитель движения Сухайль Шахин, «Талибан» не допустит в стране самосуда, и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.