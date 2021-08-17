Германия оставила Афганистан без денежной помощи

Германия приостанавливает поддержку Афганистана: страну оставят без денежной помощи на развитие, после того, как «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) фактически захватил власть в стране. Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас, передает телевизионная служба новостей Tagesschau.

Отмечается, что немецкая сторона намеревается налаживать связи с благотворительными организациями, которые смогут обеспечить сохранность выделенных средств. Ангела Меркель высказалась в поддержку женщин Афганистана.

Маас до этого предупреждал, что страна ограничит помощь Афганистану, если талибы будут устанавливать там законы шариата. В предыдущие недели неоднократно сообщалось, что на оккупированных боевиками территориях действуют именно шариатские порядки — помимо прочего, от местных жителей требуют насильно отдавать замуж женщин.

Ранее стало известно, что на борт немецкого самолета, вылетавшего из Кабула, удалось взять лишь семерых человек — причиной этого стала давка, беспорядки и перестрелки в аэропорту. При этом власти Германии заявляли, что готовы заниматься эвакуацией и хотят вывезти из страны до 10 тысяч человек.