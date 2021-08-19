Афганское сопротивление попросило Запад помочь оружием

Бойцы афганского сопротивления в провинции Панджер, которая остается неподконтрольной движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) попросили западные страны оказать им поддержку оружием. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на их лидера Ахмада Масуда.

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Сын национального героя Афганистана, легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад, которого американское издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, призвал друзей страны на Западе вступиться за бойцов сопротивления. Он подчеркнул, что хотя их союзники и покинули поле битвы, но США все еще могут быть «великим арсеналом демократии».

Помимо этого, лидер сопротивления рассказал, что на его призыв противостоять талибам откликнулись многочисленные бойцы армии Афганистана, которые сейчас направляются в провинцию с оружием и военной техникой.

Ранее эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен заявил, что судьба афганского сопротивления «Талибану» зависит от того, насколько жестоко талибы будут управлять государством и от того, как сильно будут готовы вмешаться иностранные акторы. Специалист подчеркнул, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать полноценного сопротивления талибам: Афганские вооруженные силы находятся в разрушенном состоянии, а возможные лидеры повстанцев либо погибли, либо сбежали в другую страну, либо пошли на переговоры с «Талибаном».