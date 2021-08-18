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Судьбу сопротивления «Талибану» в Афганистане оценили

Названы факторы для сопротивления «Талибану» в Афганистане
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Фото: Rahmat Gul / AP

Судьба афганского сопротивления «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) зависит от того, насколько жестоко талибы будут управлять государством и от того, как сильно будут готовы вмешаться иностранные акторы. Эти факторы в беседе с «Лентой.ру» назвал Анатоль Ливен, эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси.

Специалист подчеркнул, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать полноценного сопротивления талибам: Афганские вооруженные силы находятся в разрушенном состоянии, а возможные лидеры повстанцев либо погибли, либо сбежали в другую страну, либо пошли на переговоры с «Талибаном».

В долгосрочной перспективе сила сопротивления зависит от того, как талибы будут относиться к религиозным и национальным меньшинствам и насколько они будут поддерживать международный джихадизм. Это, в свою очередь, скажется на том, насколько иностранные государства будут настроены вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Многие афганцы попытаются уехать из страны по экономическим причинам. При этом большого потока беженцев ждать не стоит: полномасштабной гражданской войны уже не случилось из-за быстрой победы «Талибана».

Ранее сообщалось, что вице-президент страны Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию. Он призвал жителей Афганистана присоединиться к сопротивлению против «Талибана».

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