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Членов бывших администраций Афганистана пригласят в новое правительство

Талибы предложат должности в правительстве членам бывших администраций Афганистана
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Фото: Rahmat Gul / AP

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) предложат некоторым членам бывших администраций Афганистана должности в новом правительстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

По словам источника агентства, на данный момент между талибами и бывшими высокопоставленными чиновниками проходят консультации. В новую афганскую администрацию также планируют пригласить женщин.

Ранее сообщалось, что лидеры «Талибана» договорились встретиться с прошлым правительством Афганистана в течение 48 часов. Они также объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали их к возобновлению работы в госучреждениях.

До этого стало известно, что делегация бывшего правительства Афганистана, которая находится в Катаре, попросила убежища в Дохе. Убежище понадобится до тех пор, пока в Кабуле не сформируют временное правительство.

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