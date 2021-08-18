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Бывшее правительство Афганистана попросило убежища в Катаре

Делегация бывшего правительства Афганистана в Катаре попросила убежища в стране
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Фото: pajhwok.com

Делегация бывшего правительства Афганистана, которая находится в Катаре, попросила убежища в Дохе. Об этом пишет Pajhwok Afghan News со ссылкой на источники.

Убежище понадобится до тех пор, пока в Кабуле не сформируют временное правительство.

Ранее лидеры радикального движения «Талибан» (запрещено в России) договорились пойти на переговоры с бывшим правительством Афганистана. Они встретятся с высокопоставленными чиновниками бывшего афганского правительства в течение 48 часов. Пока талибы не могут сказать, будут ли эти политики участвовать в создании нового правительства.

17 августа талибы также объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников и разрешили женщинам вести программы на телевидении.

Профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что относится к таким обещаниям подозрительно: по его мнению, «Талибан» все так же остается сугубо радикальным движением, которое пытается пустить пыль в глаза правительствам западных стран.

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