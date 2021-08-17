Политолог предрек «холодную гражданскую войну» в Афганистане

Эксперт клуба «Валдай», директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук дал прогноз относительно продолжения гражданской войны в Афганистане. Свое мнение он выразил в беседе с «Лентой.ру».

Сафранчук считает, что в ближайшее время соперники талибов вряд ли смогут начать организованное вооруженное сопротивление.

Однако эксперт предрек стране ситуацию, которую он назвал «холодной гражданской войной». Он считает, что «Талибан» (организация запрещена в РФ), состоящий преимущественно из пуштунов, будет пытаться ассимилировать этнические меньшинства. По его мнению, эта борьба может идти на протяжении целого поколения, если власть талибов продержится достаточно долго.

Ранее «Талибан» объявил амнистию для всех правительственных чиновников. Кроме того, талибы призвали их к возобновлению работы в госучреждениях.

15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

