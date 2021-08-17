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Бывший президент Афганистана оценил переговоры с талибами

Экс-президент Афганистана Карзай назвал переговоры с талибами плодотворными
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Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) плодотворными. Об этом сообщает CNN.

«Мы поддерживаем контакт с руководством... движения "Талибан", мы провели плодотворные переговоры, обсудили важные темы, продолжается очень хорошее сотрудничество», — сказал он.

Политик добавил, что прилагает усилия, чтобы вернуть жизнь в привычное русло. Он также выразил надежду, что им удастся достичь результата.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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