Талибы договорились встретиться с бывшим правительством Афганистана

Лидеры радикального движения «Талибан» (запрещено в России) договорились встретиться с бывшим правительством Афганистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источников.

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Они встретятся с высокопоставленными чиновниками бывшего афганского правительства в течение 48 часов. Пока талибы не могут сказать, будут ли эти политики участвовать в создании нового правительства.

17 августа талибы также объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников и разрешили женщинам вести программы на телевидении.

Профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что относится к таким обещаниям подозрительно: по его мнению, «Талибан» все так же остается сугубо радикальным движением, которое пытается пустить пыль в глаза правительствам западных стран.