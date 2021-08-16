Посол России заявил об улучшении обстановки в Кабуле при власти «Талибана»

Посол России Дмитрий Жирнов: ситуация в Афганистане при талибах лучше, чем при Гани

Ситуация в Афганистане в первые дни после его захвата боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) складывается лучше, чем при президенте Ашрафе Гани. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что обстановка в Кабуле существенно улучшилась после прихода талибов к власти. «Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани», — подчеркнул он.

Жирнов указал на отсутствие препятствий для достижения взаимопонимания с представителями «Талибана» на предстоящей встрече, которая состоится 17 августа. Он заявил о намерении в первую очередь решить вопросы безопасности российской дипмиссии в Афганистане. «Есть просто детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой», — заключил посол.

Дипломат также рассказал, что проедет с талибами по Кабулу, чтобы удостовериться в безопасности ситуации в городе. По его словам, сотрудникам дипмиссии России в афганской столице временно запретили покидать территорию посольства.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отметил, что российские власти остались удовлетворены поведением боевиков «Талибана» после захвата контроля над Афганистаном. Он счел талибов более сговорчивыми, чем бывшее правительство республики.