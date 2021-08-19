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ЕС призвал не позволить России контролировать ситуацию в Афганистане

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: нельзя отдать России и Китаю контроль над Афганистаном
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Фото: Thomas Koehler / globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может себе позволить отдать России и Китаю возможность контролировать ситуацию в Афганистане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его выступление в Европарламенте.

«Мы не можем позволить Китаю и РФ контролировать ситуацию вокруг Афганистана», — приводит агентство слова дипломата.

В том же выступлении Боррель назвал падение афганского режима и победу «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) «катастрофой и кошмаром» и оценил произошедшее как ошибку западных разведывательных служб. Он заявил, что нужно более плотно сотрудничать по этому вопросу с США и «активизировать дипломатические усилия по выработке общей позиции с союзниками», а также подчеркнул, что необходим диалог с талибами и иными важными участниками политического процесса в Афганистане.

Ранее в тот же день стало известно, что захватившие власть в стране боевики «Талибана» предложат некоторым членам бывших администраций Афганистана должности в новом правительстве.

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