Байден назвал неизбежным хаос при выводе войск из Афганистана

Президент США Джо Байден назвал неизбежным хаос, который возник при выводе американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
«Идея о том, что каким-то образом есть способ выбраться без последующего хаоса — я не знаю, как это происходит», — сказал Байден. По его словам, вероятность такого развития событий учитывалась при принятии решения о выводе войск.
«Выбор был простым. Если бы я сказал, "мы остаемся", тогда нам нужно было бы быть готовыми отправить чертовски большое количество дополнительных войск», — добавил президент.
Ранее Джо Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане. Он подчеркнул, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.