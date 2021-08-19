Байден назвал неизбежным хаос при выводе войск из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен

Президент США Джо Байден назвал неизбежным хаос, который возник при выводе американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Идея о том, что каким-то образом есть способ выбраться без последующего хаоса — я не знаю, как это происходит», — сказал Байден. По его словам, вероятность такого развития событий учитывалась при принятии решения о выводе войск.

«Выбор был простым. Если бы я сказал, "мы остаемся", тогда нам нужно было бы быть готовыми отправить чертовски большое количество дополнительных войск», — добавил президент.

Ранее Джо Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане. Он подчеркнул, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.