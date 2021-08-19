Токаев рассказал о бремени стран Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане

Нестабильная политическая обстановка в Афганистане угрожает безопасности стран Центральной Азии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Центральной Азии Тери Хакалой, пишет ТАСС.

По его словам, приход к власти представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и последовавший за ним подрыв общественного порядка в Афганистане прежде всего обременяет лидеров центральноазиатских республик.

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Он пояснил, что в отношениях с талибами им придется принимать сложные решения и действовать осторожно, чтобы гарантировать стабильность в регионе.

В ходе беседы стороны подтвердили готовность противодействовать возникающим рискам для сохранения стабильности региона, а также высказались за скорейшее восстановление стабильности и общественного порядка на всей территории Афганистана.

Ранее Токаев поручил министерству иностранных дел (МИД) республики принять меры по эвакуации граждан из захваченного талибами Афганистана. По его словам, сейчас в стране находятся около 200 этнических казахов, которые изъявили желание вернуться на родину. Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Казахстан на данный момент не рассматривает вопрос размещения на своей территории афганских беженцев.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан. Сразу после этого страны начали экстренную эвакуацию своих дипломатов и граждан из Афганистана. Покидать страну также начали сами афганцы, не желающие жить под властью талибов.