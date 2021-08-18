Казахстан эвакуировал из Афганистана граждан Киргизии

Казахстан помог эвакуировать 15 граждан Киргизии из Афганистана. Об этом стало известно в ходе телефонных переговоров казахского министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым, сообщает пресс-служба киргизского Министерства иностранных дел (МИД).

Отмечается, что граждан Киргизии уже доставили в город Алматы на юго-востоке Казахстана.

Казакбаев поблагодарил руководство Казахстана за оказанное содействие в эвакуации и помощь киргизскому посольству в Кабуле. Тлеуберди в свою очередь заявил о готовности казахских властей к дальнейшему содействию в вопросах, связанных с гражданами и дипломатическим представительством Киргизии в Афганистане.

Ранее Министерство обороны Казахстана приняло решение об усилении обороноспособности Вооруженных сил (ВС) на фоне обострения ситуации на афганской территории. В ведомстве отметили, что в целях охраны воздушного пространства страны и пресечения попыток незаконного пересечения границы будет увеличена численность подразделений противовоздушной обороны.

15 августа талибы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Многие государства начали завершать дипмиссии в стране и эвакуировать своих граждан. Исламские радикалы сообщили, что в ближайшее время также объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.

