Казахстан усилил охрану воздушного пространства из-за ситуации в Афганистане

Министерство обороны Казахстана приняло меры по усилению обороноспособности Вооруженных сил (ВС) на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришли представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщил начальник управления департамента стратегического планирования Генштаба ВС республики полковник Даурен Абдуллин, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, армия будет вести более тщательное наблюдение за военными объектами. Также отмечается, что для усиленной охраны воздушного пространства Казахстана и пресечения попыток незаконного его пересечения будет увеличен состав подразделений противовоздушной обороны.

Абдуллин добавил, что для контроля сухопутных границ подразделения сил специальных операций и военно-транспортной авиации переведены на усиленный режим работы.

Ранее из-за ситуации в Афганистане Министерство обороны Казахстана приняло решение усилить бдительность ВС республики. В частности, министр обороны Нурлан Ермекбаев поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе.

16 августа оборонное ведомство Узбекистана сообщило, что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было без малого 600 человек. Вечером 16 августа сообщалось, что узбекские силовики задержали на границе с Афганистаном более 150 военных и гражданских лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну, спасаясь от талибов.