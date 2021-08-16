В Казахстане «усилили бдительность» армии из-за талибов

На фоне обострения ситуации в Афганистане, где накануне власть перешла к представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в России), Министерство обороны Казахстана приняло решение усилить бдительность Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства страны.

По данным министерства, меры коснутся служащих Сил специальных операций, подразделений противовоздушной обороны (ПВО), а также фронтовой и военно-транспортной авиации ВС Казахстана. В целях повышения бдительности министр обороны Нурлан Ермекбаев республики поручил организовать круглосуточное дежурство сил и средств для непрерывного отслеживания ситуации в регионе.

«Нужно постоянно оценивать возникающие риски и определять, что для нас наиболее актуально в настоящий момент, куда направлять основные усилия», — заявил Ермекбаев. Он добавил, что на заседании оборонного ведомства было также решено призвать на службу офицеров запаса, что позволит усилить обороноспособность армии в условиях дефицита узкопрофильных специалистов.

Ранее в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) анонсировали масштабные военные учения возле таджикско-афганской границы. Коллективные силы организации начали подготовку к учениям, которые состоятся в ближайшие месяцы.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.