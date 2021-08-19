В Казахстане предложили России вместе развивать оборонную промышленность

Сотрудничество России и Казахстана является «примером для всех государств». Об этом экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во время переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что обеим странам нужно уделять больше внимания развитию совместных предприятий, и предложил России углубить сотрудничество с Казахстаном в сфере оборонной промышленности.

«Надо больше развивать совместные предприятия, в том числе в военно-промышленном комплексе. Территория готова, у вас переизбыток всего этого дела — давайте часть туда, мы будем производить и для России, и для себя, развивать промышленность», — подчеркнул Назарбаев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Афганистане и обеспечение безопасности в Средней Азии, а также затронули проблему бытового национализма в своих странах.