Россия договорилась с Казахстаном о противодействии бытовому национализму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Главы ведомств обсудили ситуацию в Афганистане, уделив особое внимание ее последствиям для обеспечения безопасности в Средней Азии. По их мнению, первые заявления и действия представителей радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) говорят о том, что внутренние проблемы страны могут быть урегулированы путем переговоров с участием различных политических и этноконфессиональных групп.

Лавров и Тлеуберди также затронули ряд вопросов двусторонних отношений, в частности случаи дискриминации по национальному признаку и проявления бытового национализма в России и Казахстане. Дипломаты договорились о противодействии прецедентам подобного характера.

Ранее МИД России выступил с поддержкой намерения Казахстана бороться с проявлениями национальной нетерпимости после публикации видеороликов «языковых патрулей».

До этого заместитель главы администрации казахского президента Даурен Абаев назвал «пещерным национализмом» действия активистов, которые проводят подобные «проверки» в магазинах и государственных учреждениях республики и заставляют извиняться на камеру русскоязычных казахстанцев. Он осудил действия националистов и добавил, что их действия вскоре получат «справедливую оценку» правоохранительных органов.