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Президенты России и Казахстана поговорили по телефону

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран поговорили о двустороннем сотрудничестве и обсудили региональные проблемы. «Условлено о продолжении контактов», — сообщается на официальном сайте президента.

Ранее российский лидер поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе разговора Путин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений, а также транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток-2». Кроме того, были подняты двусторонние вопросы.

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