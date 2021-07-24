Президенты России и Казахстана поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран поговорили о двустороннем сотрудничестве и обсудили региональные проблемы. «Условлено о продолжении контактов», — сообщается на официальном сайте президента.

Ранее российский лидер поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе разговора Путин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений, а также транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток-2». Кроме того, были подняты двусторонние вопросы.