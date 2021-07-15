Госдеп США раскрыл подробности телефонного звонка Путина и Керри

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри подчеркнули необходимость совместной работы Москвы и Вашингтона для решения целого ряда климатических проблем в ходе телефонного разговора, который российский лидер провел 14 июля с представителем США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент.

Сообщается, что Керри отметил важность роли Росси и США в противодействии изменению климата на планете. Уточняется, что речь идет о сокращении в ближайшие десять лет выбросов парниковых газов, стремлении к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, устранении выбросов от угля и работе над решением климатических проблем, связанных с Арктикой.

14 июля президент России Владимир Путин по телефону обсудил вопросы климата и экологии с Джоном Керри. Ранее переговоры по климату с Керри провел глава российского МИД Сергей Лавров. Он назвал визит бывшего американского госсекретаря в Москву важным и позитивным сигналом для снятия международной напряженности и дальнейшего развития отношений России и США.