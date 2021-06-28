Токаев призвал говорить на русском языке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал использовать русский язык в международном сотрудничестве. Об этом он заявил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пишет «Sputnik Казахстан».

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Во время визита Матвиенко президент Казахстана вспомнил одно из заседаний межпарламентской ассамблеи, на котором находились представители разных государств. «С нами вместе присутствовали африканские депутаты и удивлялись: "Мы завидуем вам, вы все говорите на одном, русском, языке. А у нас в Африке столько языков, что, бывает, очень сложно договориться в прямом и переносном смысле"», — рассказал Токаев.

Он также заявил о необходимости беречь возможность сотрудничества на русском языке. Президент пообещал делать для этого все возможное и призвал депутатов «уделять первостепенное внимание межпарламентскому диалогу».

В 2020 году Токаев предостерег от ущемления статуса русского языка в попытках укрепления позиций казахского языка в Казахстане. В качестве примера неправильного подхода к языковой проблеме он привел Украину.

Ранее переход Казахстана с кириллической на латинскую графику Токаев обосновал стремлением расширить коммуникационные возможности казахского языка. Он отметил, что это необходимый шаг условиях новых мировых реалий, в которых информационный поток опирается на латиницу.