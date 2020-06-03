Токаев заявил о переходе Казахстана на латиницу без искусственного ускорения

Переход Казахстана с кириллической на латинскую графику продиктован стремлением расширить коммуникационные возможности казахского языка. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, власти намерены осуществлять реформу вдумчиво, без искусственного ускорения, с учетом опыта центральноазиатских государств.

«Процесс инициировал наш первый президент [Нурсултан] Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации. Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет», — сказал Токаев.

Президент добавил, что подрастающему поколению казахстанцев предстоит органично вписаться в новые мировые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику.

В апреле 2017 года Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. «С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы», — отметил он.

Назарбаев добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

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