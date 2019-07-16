Переход на латиницу в Казахстане затянется на десять лет

Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики.

Согласно планам правительства, в 2021 году старая графика окончательно исчезнет из паспортов, а перевод документации всех государственных органов завершится к 2024 году. Ожидается, что до конца текущего года латиницу включат в школьные занятия, а учебники первоклассников с 2020–2021 года будут выходить в латинской графике.

При этом в настоящее время ни одно ведомство не предлагает версию сайта на новой графике. Кириллица используется также на официальном сайте бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева и на сайте МИД Казахстана, которое и выступило с инициативой перевести алфавит на латиницу.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства Казахсатана Романа Василенко, русский язык в республике используется и продолжит использоваться на равных с казахским языком на всех уровнях. «Русский язык имеет официальный статус, это закреплено в нашей конституции», — добавил он.

В апреле 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. «До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы», — отметил он.

Назарбаев добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

Впервые Назарбаев выступил за переход на латиницу в декабре 2012-го. «Это послужит не только развитию казахского языка, но и превратит его в язык современной информации», — говорил он.

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