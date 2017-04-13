В Киргизии предложили перевести алфавит на латиницу по примеру Казахстана

Кириллический алфавит мешает Киргизии развивать технологии, является препятствием на пути модернизации страны. Об этом на заседании Жогорку Кенеша (парламента страны) заявил депутат от фракции партии «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев, передает сайт газеты «Вечерний Бишкек».

«Кириллица — это наше интеллектуальное наследие и, естественно, мы будем пользоваться им. Но мы все равно должны будем перейти на латиницу к 2030-2040-м годам, это требование времени и развития технологий», — заявил Иманалиев.

Он добавил, что для безболезненного перехода на латиницу в республике уже сейчас нужно начинать переучивать филологов.

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Днем ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. «До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы», — отметил он.

Назарбаев добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

В Киргизии, а также среди киргизов, проживающих в республиках бывшего СССР, в настоящее время используется кириллический алфавит. Киргизы, проживающие на территории Китая, используют арабскую письменность. В 30-х годах прошлого века в Советском Союзе использовался киргизский алфавит на латинице.