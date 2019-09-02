Президент Казахстана захотел увеличить роль казахского языка в жизни страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предстоящем усилении роли казахского языка. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«Роль казахского языка как государственного языка усилится. Придет время, чтобы он стал языком межнационального общения», — сообщил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что язык является «инструментом большой политики» и «призвал совместно работать без ненужных разговоров» для повышения его статуса.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Казахстана Романа Василенко заявлял, что русский язык в республике используется и продолжит использоваться на равных с казахским языком на всех уровнях. «Русский язык имеет официальный статус, это закреплено в нашей конституции», — добавил он.

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В апреле 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. «До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы», — отметил он.

Назарбаев добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

В 2016 году Назарабаев потребовал показательно увольнять чиновников, отказывающихся говорить с людьми на русском. Однако в феврале прошлого года он заявил, что органы власти — парламент и правительство — должны перейти в своей работе на казахский язык.

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