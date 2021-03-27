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Названа причина притеснения русского языка властями бывших советских республик

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Фото: Михаил Кухтарев / РИА Новости

Власти практически всех бывших советских республик сразу начали проводить политику ограничений по отношению к русскому языку, поскольку он стал основным объединяющим фактором для жителей Советского Союза. Об этом «Ленте.ру» рассказал автор книги «Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее», социальный психолог Алексей Рощин.

«Первое, что все стали делать почти во всех республиках, это бороться с русским языком. Именно для целей дезинтеграции, поскольку последовательная и как можно более глубокая дезинтеграция — это основная цель всех постсоветских образований», — пояснил он.

При этом, по его словам, эта дезинтеграция дается властям государств, возникших на обломках СССР, с трудом.

«На той же Украине до сих пор многие смотрят «Иронию судьбы» на Новый год и военные фильмы на 9 Мая. Праздники во многом остаются те же», — констатировал эксперт.

Плюс к этому жителей государств на территории бывшего СССР объединяет «некая общая риторика», отметил социальный психолог: «Она очень плохо приживалась поначалу, но, когда уже оказалась «вбита», извести ее не удается даже через поколения. Она передается через поколения даже несмотря на то, что страны формально уже разные».

Большинство постсоветских республик после распада СССР ограничили сферу употребления русского языка. Так, например, на Украине 16 июля 2019 года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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