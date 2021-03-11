Футбольному судье на Украине вынесли предупреждение за разговор на русском языке

Украинский футбольный арбитр Николай Кривоносов получил предупреждение за разговор на русском языке. Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Такое решение в отношении судьи было принято Комитетом по этике и честной игре Федерации футбола Украины (ФФУ) по итогам матча между «Львовом» и «Колосом». Игра прошла 21 февраля и завершилась со счетом 2:0 в пользу последних.

В ходе поединка произошел конфликт между Кривоносовым, выступавшим резервным арбитром, и главным тренером львовской команды Виталием Шумским. Специалист обратился к судье на украинском языке, а тот начал отвечать ему на русском, чем вызвал недовольство Шумского.

За свое поведение тренер получил от главного арбитра встречи Виктора Копиевского желтую карточку. Кроме того, позже ФФУ вынесла Шумскому предупреждение за систематические апелляции к судьям.