Бывший футболист сборной Украины рассказал о самой лютой пьянке

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о самой лютой пьянке в своей жизни. Интервью с игроком опубликовано на канале ОТДУШИВДУШУ в YouTube.

По словам нападающего, он около пяти дней отмечал 30-летие, после чего думал, что у него «отвалится печень». Селезнев также добавил, что во время запоя выходил на поле в официальном матче и даже отметился голевым пасом.

Селезнев рассказал, что за свою жизнь выпил столько, сколько люди не съели борща. «Но я этим не хвастаюсь. То, что было в молодости, — дурость, глупость», — добавил нападающий.

Селезнев известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», «Днепр», испанскую «Малагу» и «Кубань». В составе последней команды он провел девять матчей в 2016 году. В активе спортсмена также 11 голов в 58 матчах в составе сборной Украины. С 2020 года 35-летний игрок выступает за «Колос», играющий в Украинской премьер-лиге.