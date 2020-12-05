Украинский футболист назвал Крым российским и описал последствия перехода в РПЛ

Украинский нападающий «Колоса» Евгений Селезнев в интервью YouTube-каналу Вацко Live назвал Крым российским и описал последствия перехода в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Кубань», за который он выступал ранее.

Селезнев объяснил решение играть в РПЛ новым профессиональным вызовом и тем, что его мать в тот момент находилась на территории России. «Крым на данный момент русский. У меня мама там живет. Мне что, от матери отказаться?» — задался вопросом он.

Футболист вспомнил, что был раскритикован соотечественниками после перехода в «Кубань». «Не думал, что такие последствия будут. У нас политики могут делать бизнес с людьми в России. А в футбол играть нельзя. Я ни перед кем оправдываться не буду», — подытожил он.

Селезнев известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», «Днепр», испанскую «Малагу» и «Кубань». В составе последней команды он провел девять матчей в 2016 году. В активе спортсмена также 11 голов за сборную Украины.

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