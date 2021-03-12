Порошенко припомнили слова на русском языке о выгоде от дружбы с Россией

Пятому президенту Украины Петру Порошенко припомнили слова, сказанные в 2010 году на русском языке, о том, насколько выгодными для страны являются Харьковские соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму. Видеозапись опубликована в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Во время телетрансляции политик объяснил журналисту Мустафе Найему, почему Украина должна была подписать соглашения и продолжить дружить с Россией.

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По мнению Порошенко, переговорщики, с одной стороны, должны были урегулировать вопрос международных взаиморасчетов, с другой — не допустить прецедента, когда третьи страны просили бы у России снизить цены на поставку газа. «И Россия, и Украина защитили свои интересы», — настаивал Порошенко.

Ранее 12 марта сообщалось, что с 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) открыла 16 643 уголовных дела по факту государственной измены и терроризма. Практически все производства связаны с «оккупацией» и «российской агрессией», заявил председатель ведомства Иван Баканов.

11 марта стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) пригрозил уголовными делами о государственной измене 236 бывшим депутатам Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за продление пребывания Черноморского флота России в Крыму. Среди голосовавших за Харьковские соглашения — олигарх Ринат Ахметов, губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, глава партии «За будущее» Игорь Палица и другие.

В апреле 2010 года Украина и Россия подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Позже по этому факту Государственное бюро расследований предъявило бывшему президенту страны Виктору Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.