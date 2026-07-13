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07:51, 13 июля 2026Бывший СССР

В подполье рассказали о начавшейся на Украине охоте на ведьм из-за сопротивления ТЦК

ТАСС: Украина начала охоту на ведьм в Херсоне из-за сопротивления ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские власти начали охоту на ведьм в Херсоне из-за сопротивления местных жителей действиям территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«В Херсонской и Запорожской областях уже формируются микрогруппы сопротивления ТЦК, а удары по их зданиям посеяли панику. В ответ на это киевский режим превращает Херсон в военную базу, обычной жизни там становится все меньше. Постоянная охота на ведьм и поиск коллаборантов, от которых часто страдают невинные, также не добавляют авторитета Киеву», — рассказал собеседник агентства.

Ранее на Украине силовики открыли охоту на участников бунта против ТЦК. По данным украинских СМИ, к поиску участников акции подключились не только сотрудники силовых структур, но и неизвестные активисты.

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