СНБО обвинили в нелогичности по делу о Харьковских соглашениях с Россией

Соглашение о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения) до сих пор действительны, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не инициирует их денонсацию. Об этом написал политик, бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов, передает агентство «Українські Новини».

Он обвинил СНБО в нелогичных действиях, поскольку одновременно с этим ведомство поручило Службе безопасности Украины (СБУ) расследовать возможную государственную измену депутатов Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию Харьковских соглашений.

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«Дико извиняюсь, а почему СНБО не рассмотрен вопрос инициирования денонсации Харьковских соглашений? Кто там по этому вопросу должен быть субъектом законодательной инициативы?» — заявил он.

Ранее 12 марта сообщалось, что с 2014 года СБУ открыла 16 643 уголовных дела по факту государственной измены и терроризма. Практически все производства связаны с «оккупацией» и «российской агрессией», заявил председатель ведомства Иван Баканов.

11 марта стало известно, что СНБО пригрозил уголовными делами о государственной изменен 236 бывшим депутатам Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за продление пребывания Черноморского флота России в Крыму. Среди голосовавших за Харьковские соглашения — олигарх Ринат Ахметов, губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, глава партии «За будущее» Игорь Палица и другие.

В апреле 2010 года Украина и Россия подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Позже по этому факту Государственное бюро расследований предъявило бывшему президенту страны Виктору Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.