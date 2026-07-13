Врач перечислила список запретных действий для аллергиков утром

Врач Варданян: Аллергикам не стоит открывать окна утром, чтобы не вдыхать пыльцу

Летний период для людей с аллергией может быть не менее сложным, чем весенний. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.

По ее словам, в жаркую погоду пыльца распространяется активнее, а духота дополнительно раздражает слизистые оболочки, из-за чего симптомы поллиноза ощущаются острее.

Специалист отметила, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается в ранние утренние часы, поэтому в это время окна лучше держать закрытыми, а проветривать помещение ближе к вечеру или после дождя, когда количество пыльцы временно снижается. После возвращения с улицы важно сразу принять душ, так как пыльца оседает на коже, волосах и одежде. Уличные вещи лучше отправлять в стирку сразу, а не оставлять рядом со спальным местом.

Варданян напомнила, что весной основными аллергенами выступают деревья — береза, ольха и орешник. С начала июня их сменяют злаковые и луговые травы: тимофеевка, овсяница, рожь и пшеница. В конце июля начинается цветение сорных трав — амброзии, полыни и лебеды, и для многих пациентов этот период становится отдельным пиком, который нередко протекает тяжелее весеннего.

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