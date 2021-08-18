Правительство Казахстана примет меры по эвакуации граждан из Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству иностранных дел (МИД) республики принять меры по эвакуации граждан из захваченного талибами Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Айбека Смадиярова.

По его словам, сейчас в стране находятся около 200 этнических казахов, которые изъявили желание вернуться на родину. Смадияров отметил, что для организации эвакуации людей МИД уже направил поручение посольству Казахстана в Кабуле. Приступить к вывозу граждан можно будет после создания безопасных условий в аэропорту афганской столицы.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Казахстан на данный момент не рассматривает вопрос размещения на своей территории афганских беженцев.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан. Сразу после этого страны начали экстренную эвакуацию своих дипломатов и граждан из Афганистана. Покидать страну также начали сами афганцы, не желающие жить под властью талибов.

18 августа Узбекистан временно разместил около 650 военнослужащих афганской армии, сбежавших от власти талибов, в COVID-центре близ местного военного полигона. Также власти республики согласились поместить в палаточный лагерь близ границы около 150 афганских беженцев, среди которых есть женщины и дети.