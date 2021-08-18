Узбекистан выделит аэропорт для эвакуации граждан ЕС из Афганистана

Власти Узбекистана выделят аэропорт для эвакуации граждан ЕС и беженцев из Афганистана

Власти Узбекистана выделят аэропорт Ташкент-3 для эвакуации граждан Евросоюза и беженцев из Афганистана. Об этом сообщает Gazeta.uz.

Пресс-служба Uzbekistan Airways уточнила, что с 19 августа аэропорт местных авиалиний будет закрыт на неопределенное время по техническим причинам. Все внутренние рейсы будут осуществляться согласно расписанию из международного аэропорта имени Ислама Каримова.

Источник в правительстве рассказал изданию, что местный терминал столичного аэропорта выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран ЕС и Афганистана, которые будут отправляться из Кабула транзитом через Ташкент. Об этом президенты Узбекистана и ФРГ ранее договорились по телефону.

В расписание полетов могут быть внесены изменения.

Накануне власти Узбекистана опровергли данные о бегстве в страну президента Афганистана Ашрафа Гани и единственного афганского маршала, этнического узбека Абдула Рашида Дустума.

